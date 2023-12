5 leyes absurdas que te sorprenderán de Las Vegas, la ciudad de los casinos

No, no es ninguna broma. La ciudad famosa por sus tragaperras y slots ha prohibido oficialmente el empeño de dentaduras postizas. ¿El motivo? Probablemente como respuesta a situaciones en las que algunas personas intentaron empeñar sus prótesis dentales para obtener efectivo de manera rápida.

Aunque resulte difícil imaginar que una casa de empeño considere siquiera aceptar dentaduras usadas, esta normativa parece ser una medida preventiva para evitar el blanqueo de capitales, además de proteger la salud y la higiene públicas, tan denostada en el país de las libertadas. Por desgracia, no se aplica al resto de estados.

2. La entrada de armas de fuego en casinos está permitida

Por sorprendente que parezca. De acuerdo con la ley NRS 202.350 de Nevada , las personas con licencia de portación oculta (CCW) están autorizadas para llevar armas de fuego en casinos, a pesar de las políticas generales de prohibición de armas en lugares públicos. La legislación estatal concede a los casinos la facultad de establecer sus propias normas en relación con la portación de armas, por lo que algunos pueden permitir el acceso a personas con licencia de CCW, mientras que otros pueden optar por una prohibición en sus instalaciones, como viene siendo habitual.

Por suerte, la mayoría de casinos cuentan con diferentes medidas de seguridad, como detectores de metal y personal de seguridad entrenado para lidiar con situaciones que involucren armas de fuego.





3. El impago de líneas de crédito constituye un delito penal

Los marcadores de casino son una forma de crédito que los casinos otorgan a sus clientes para que jueguen en sus instalaciones. También conocidos como casino markers, funcionan de manera similar a un préstamo, por lo que el jugador recibe una cantidad de dinero establecida por el casino para ser utilizada en actividades de juego.

Por lo general, estos marcadores carecen de intereses, si bien su emisión se considera una extensión de crédito y, por lo tanto, está sujeta a regulaciones específicas. El problema es que el impago de esta deuda constituye un delito penal según la ley NRS 205.130, que establece lo siguiente:

"Una persona que voluntariamente, con intención de defraudar (...) para obtener un crédito extendido por cualquier establecimiento de juego con licencia (...) cuando la persona no tiene suficiente dinero, propiedad o crédito con el librado del instrumento para pagarlo en su totalidad a su presentación, es culpable." Dicho de otra manera, cualquier persona que contraiga una deuda crediticia con un casino y no la satisfaga en un plazo de 30 días puede enfrentar cargos criminales. De hecho, el estado tiene la autoridad para emitir órdenes de arresto por impago. Para más inri, las leyes de Nevada permiten a los casinos presentar demandas civiles para recuperar los fondos no pagados.

4. "Prohibido contratar comunistas", vigente hasta la década anterior Así es. Hasta el año 2013 , esta legislación, promulgada durante el periodo de la Guerra Fría, permitía el despido de trabajadores basándose en su ideología. La nueva normativa marca un cambio importante hacia la protección de la diversidad de pensamiento en el entorno laboral, prohibiendo el despido de empleados debido a sus afiliaciones políticas, incluyendo el comunismo.

En concreto, el gobernador Brian Sandoval firmó un proyecto de ley que elimina el lenguaje arcaico de una ley de la década de 1950 aprobada en un momento constante tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, la junta tenía el poder de llamar a los presuntos comunistas como testigos y ordenar el registro de las organizaciones del frente comunista. En este sentido, se podría exigir a los comunistas que se registren con el fiscal general de los Estados Unidos en virtud de la ley.



5. El consumo de alcohol en la vía pública está permitido, con algunos peros Las restricciones en lo que concierne al consumo de alcohol en Estados Unidos son bastante claras, prohibiendo el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Pero hay una ley en Las Vegas que contraviene precisamente esta normativa, la cual ha sido objeto de debate entre residentes y aquellos que desean disfrutar de su bebida mientras exploran la ciudad, generalmente turistas.

Las leyes de contenedores abiertos son un conjunto de ordenaciones que permiten que las personas consuman bebidas alcohólicas en ciertas áreas designadas. Ahora bien, ¿qué se entiende por un 'contenedor abierto'? La normativa vigente contempla los siguientes casos:



⦁ Una botella de vino abierta. ⦁ Una lata de cerveza o refresco o soda con alcohol abierta. ⦁ Un vaso lleno de cerveza procedente de barril. ⦁ Una botella de licor con la tapa abierta o desenroscada. En cuanto a las zonas prohibidas, no se permite su consumo en un vehículo estacionado, una acera, una zona escolar, un estacionamiento, una zona residencial, una casa móvil o una escalera de entrada a edificios o zonas residenciales.