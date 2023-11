"Obra Pública 0": Escuela Técnica, Termoeléctrica y PREAR son las primeras afectadas y estiman 300 despidos inmediatos

Dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina de toda la zona realizaron ayer un plenario para medir el impacto del anuncio del Presidente Electo Javier Milei sobre la política de "Obra Pública 0".

En paralelo, la Cámara Argentina de la Construcción había anticipado que ya habían empezado a enviar telegramas de despidos.

"Es una situación caótica la que va a pasar con muchos trabajadores que van a llegar al 10 de diciembre con obras paradas y con telegramas de despidos. No podés manifestar contra la empresa porque si no certifica, no cobra. Son obras muy importantes para la comunidad, que no se van a hacer" explicó Horacio Azzoni, titular de UOCRA en San Pedro.

"La primera que se está viendo afectada es la Escuela Técnica Profesional que empezó hace 20 días, parte de las 84 viviendas, la Termoeléctrica San Pedro que le iba a dar 300 puestos de trabajo a la gente y que depende de fondos nacionales" agregó Azzoni.

"Así empezamos a ver que las empresas empiezan a irse de las ciudades. Tuvimos un plenario para medir el impacto. En San Pedro vamos a tener más de 300 trabajadores sin trabajo en diciembre. Pero a eso hay que agregarle que PREAR también se achica porque está haciendo durmientes para los trenes" explicó el dirigente.

"La economía de las ciudades y las provincias empieza por la construcción. La plata del trabajadore la gasta dentro de la misma ciudad" concluyó.