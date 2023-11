"Felipe Sanzio es inocente: estaba trabajando y hay pruebas y testigos"

El Dr. Jorge Lima, uno de los abogados de Felipe Sanzio, detenido en el marco de la causa que investiga el asesinato del empresario Gustavo Desimone, sostuvo, en declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3) que su defendido es inocente y que cuenta con contundentes pruebas para aportar a la causa.

Lima, quien trabaja en conjunto con los doctores Fernando Bogado y Germán Verasi, agregó: "Nuestro defendido declaró, contestó preguntas, amplió en lo que se le pidió. En resumen y lo que interesa es que es inocente, no participó para nada en el hecho y en el momento en que se había producido la lamentable muerte de esta persona se encontraba trabajando y o, volviendo a su trabajo desde la planta Toyota, que le provee de medios para ir y volver de la planta".

El letrado sostuvo que "eso se puede corroborar, porque está la salida del trabajo, entiendo que también una tarjeta que usa en el colectivo y hay quince o veinte testigos, ya que esa semana estaba trabajando de noche".

Sobre los motivos que llevaron a la detención de Sanzio, Constantino Fernánez, Matías Brey y Ramiro Rey Bacareza (que ya estaba preso en el penal de Campana por otro robo), Lima agregó: "La Fiscalía comenzó desde algunos elementos de prueba a disponer las medidas procesales. Se trata de la muerte de una persona por lo tanto la investigación debe hacerse a fondo. Tengo entendido que se excusó el fiscal que le tocó en Baradero y para una mejor limpieza de los protocolos se pasó a San Pedro. La prueba fundamental es a través de un chico de apellido Cardozo, de 22 años. Dijo quienes eran los que supuestamente habían participado del asalto pero se excluye a si mismo. Concurrió a la Fiscalía a denunciar otro hecho, del que finalmente no tenía información y terminó diciendo que tenía datos sobre el homicidio".

Acerca del vínculo con los otros detenidos, precisó: "Primero que no estamos hablando de una banda porque no se sabe lo que pasó. Él conocía a Brey, a Fernández no lo conocía y con los demás se saludaban porque son coterráneos, de la misma edad y Baradero es una ciudad chica en la que todo el mundo se conoce. Le secuestraron el teléfono, y en el allanamiento no encontraron nada. No tenía nada que ocultar. Felipe vivía solo, terminó el secundario en Rosario en donde vive la mamá, y se vino a Baradero con su papá y entró a la fábrica Toyota, con una estabilidad y un buen sueldo. No tiene ningún antecedente".

Una situación a seguir está vinculada con una situación anterior que involucra a Sanzio y el testigo clave: "Aparentemente, cuando se mudó al lugar en donde le hicieron el allanamiento, le habían efectuado un robo a este muchacho Sanzio. Le rompieron la puerta y le robaron algunas cosas. Después habrían aparecido algunas cosas de las desaparecidas en manos de Cardozo. Incluso vanagloriándose de que tenía una botella de whisky. Eso pasó antes. No sabemos qué motivación tuvo porque una cosa es denunciar algo que uno conoce y otra plantear cosas que no fueron reales".

Tras su declaración, se espera por las pruebas que puedan aportarse a la causa, incluyendo las cámaras de seguridad de Toyota, los registros de entrada y salida de su turno y el testimonio de sus compañeros. Ahora, se abrió un período de cinco días hábiles para que la Dra. María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías 3, disponga o no su excarcelación. "Depende en la mayoría de los casos de la gravedad del hecho y la premura con que se recolecten las pruebas" reconoció Lima. En los casos de homicidio rara vez se puede otorgar una excarcelación en ese período. Por tal motivo, se abre otra ventana de 15 días en los que la Fiscalía puede adjuntar más pruebas antes de que se otorgue o no una prisión preventiva".