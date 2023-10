Trasladaron a Juhant al corralón y mandó una carta documento denunciando persecución política

El ex delegado municipal de Santa Lucía y Pueblo Doyle, Luciano Juhant, envió una carta documento al Municipio en la que rechaza la decisión de trasladarlo al Corralón Municipal, y denuncia una persecución política.

Juhant fue separado de la Delegación al regreso de Cecilio Salazar a la Intendencia y, como empleado de carrera, pasó a desempeñar funciones en el hospital de esa localidad, en donde hasta ayer era ambulanciero. Durante los últimos meses participó activamente de la campaña de Ramón Salazar por La Libertad Avanza.

"Rechazo, por improcedente, temerario y persecutorio, vuestro comunicado suscripto por Vuestro Secretario de Salud, Pablo Pichioni en el día de la fecha, y por el cual me informa que a partir del día 27/10/23 debo pasar a cumplir tareas en el Corralón Municipal de la Ciudad de San Pedro, y presentarme a las 6 hasta las 14 hs" expresa Juhant en la carta documento.

"Por mi condición de exDelegado de la localidad de Santa Lucia, donde hoy presto servicios como ambulanciero, y el hecho público y notorio de no haber apoyado la campaña electoral del actual Intendente, dicha comunicación resulta una flagrante represalia, discriminatoria que me ocasiona perjuicio tanto moral como patrimonial, en razón de la distancia y el cambio del tipo de tareas y de régimen horario" agrega a continuación.

Juhant deja en claro, en el último párrafo, que a su entender se trata de una medida de represalia política: que "la comunicación efectuada violenta lo dispuesto por el art. 8 de la Ley 14.656 por lo que los intimo plazo 48 hs procedan a dejar sin efecto dicha comunicación y a cesar en las hostilidades y persecuciones que han emprendido contra mi persona por razones políticas, bajo apercibimiento de acudir a la justicia para el restablecimiento de mis condiciones laborales y para la reparación de los daños y perjuicios que su accionar ocasiona, ello sin perjuicio de formular las denuncias ante el Honorable Tribunal de Cuentas por el accionar ilícito denunciado y los perjuicios económicos que conllevaría al Estado Municipal la continuidad de la medida dispuesta".

En declaraciones a La Radio 92.3, el ex delegado indicó que, tras la notificación, fue asesorado sobre los pasos a seguir por el Concejal y candidato a Intendente de LLA, Ramón Salazar.





La respuesta: "Readecuación de personal"

Desde el Departamento Ejecutivo prefirieron no hacer declaraciones públicas sobre lo sucedido, aunque explicaron a "Noticias San Pedro" que la decisión forma parte de una readecuación de personal. En particular en el caso de Juhant, sostienen que, cómo él mismo señala en la entrevista radial, "no está capacitado para ejercer como ambulanciero y presenta problemas de salud por un "codo de atleta" como consecuencia de ese trabajo".

En tal sentido, la alternativa era que volviera a cumplir tareas administrativas "que ya están cubiertas en el hospital de Santa Lucía". Por ese motivo, explican las autoridades, decidieron trasladarlo a la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos.