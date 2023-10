Tetaz: "Es muy peligroso que un candidato siga opinando como panelista de televisión"

El economista Martín Tetaz encabezó un encuentro con referentes de Juntos por el Cambio al que fueron convocados referentes del sector empresarial y comercial de la región.

Acompañado por el candidato a Intendente Ariel Rey y el ex precandidato Juan Almada, sostuvo: "Hay una oportunidad muy grande de ganar en San Pedro. La transformación requiere de que ganemos en la provincia de Buenos Aires y en todos los distritos productivos del interior.

Esencialmente nuestra propuesta consiste en poner en marcha la producción, y la propuesta de Ariel Rey tiene que ver con poner en marcha los valores de Juntos por el Cambio y en que para ganar plata tenes que trabajar, no ganarla de planes sociales".

Consultado sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich pueda quedar afuera del ballotage, el dirigente porteño consideró: "La polarización (entre Milei y Massa) está en la fantasía de algunos periodistas. Massa salió tercero y no veo cómo alguien que salió tercero con el dólar a 540 y la inflación al 6% y la pobreza de 35 ahora puede salir segundo con el dólar de 1.000, una inflación de 12 y la pobreza en el 40 más la sociedad indignada por la foto de Insaurralde. Yo creo que no hay ninguna duda de que el ballotaje será entre Patricia Bullrich y Javier Milei".

Finalmente, respondió con dureza a los planteos realizados por el candidato de La Libertad Avanza en contra de los depósitos en pesos y que provocaron una corrida cambiaria este martes: "Me parece muy peligroso que un candidato siga opinando como si fuera un panelista de televisión. Una cosa es hacerse el picante en "Intratables", que yo también lo he hecho, porque es un programa, pero otra es cuando incluso puede ser Presidente. En este contexto, a dos meses de que asuma el próximo gobierno, generar una corrida cambiaria como la que se generó ayer es lograr que el salario sea más bajo. Si ese es el programa que tiene, mejor que no, que busquemos una salida ordenada".