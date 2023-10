Salazar: "El coach no te enseña a gobernar" (Video)

El Intendente Cecilio Salazar cerró su campaña previa a las elecciones generales del próximo domingo con un multitudinario acto que tuvo lugar en el predio costero de playa Mansa, del que recientemente se hizo cargo la Municipalidad.

Tras un repaso de su gestión y de los motivos por los que entiende que deberían acompañarlo por un tercer mandato, hizo mención a su ausencia en el debate de anoche y también se refirió a los cuestionamientos de su hijo Ramón, candidato de La Libertad Avanza: "Soy un buen padre, les he transmitido a mis hijos valores, códigos, porque eso es la vida. Confíen en Dios, que todo lo ve, y el domingo nos va a pagar con un gran triunfo en el orden nacional, provincial y local. Habría mucho más para decir, claro que hay mucho más para decir, pero me las voy a callar y me las voy a callar para siempre. No voy a decir lo que siento, ayer a la tarde (NdR: antes del debate) me dije: aguante corazón, aguante".

Además, sostuvo: "Conducir no es mandar, no es obligar, es persuadir al otro que tiene que estar convencido de lo que el líder está demandando. El pueblo sigue a quien sabe que lo está conduciendo bien, con un gran equipo, no a los coach, porque el coach no te enseña a gobernar".