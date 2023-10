Mosquera: "Estamos convencidos de los proyectos y creemos en el valor humano" (Video)

El cierre de la campaña electoral del Partido Autonomista, realizado esta noche en un salón de eventos ubicado en Avenida 3 de febrero, permitió al candidato a Intendente Damián Mosquera presentar una síntesis de su plataforma de ideas para gobernar San Pedro.

Mosquera estuvo acompañado por el investigador y escritor Luis Gotte, quien dio a conocer detalles de su trabajo "Buenos Ayres Humana", sobre la situación del federalismo y la descentralización impositiva en territorio bonaerense.

Carlos "Beto" Palacios, primer candidato a concejal, y el propio ex concejal y dirigente de Hacemos por Nuestro País fueron oradores.

"Me tocó ser concejal opositor pero nunca me planté en ese rol para no acompañar algo que fuera importante para San Pedro. Nunca decliné en mi postura. Eso me llevó a un camino con gente convencida de que la política no es una mala palabra, y que nuestros compañeros, la familia, los amigos, pueden saber que tuvimos un primer tiempo en agosto, y el partido está en el segundo tiempo. Es el primer paso, del que estamos orgullosos, queremos que un compañero se siente en una banca del Concejo Deliberante" expresó Mosquera.

"No vamos por los resultados, estamos convencidos de los proyectos y creemos en el valor humano. No nos da lo mismo una cosa que la otra. Tuvimos ofrecimientos de diferentes espacios políticos y estamos agradecidos. Pero con el mayor de los respectos dijimos que no, luego de charlar con los amigos y convencernos de tratar de llegar con las manos libres, sin ataduras, sin compromisos" concluyó.