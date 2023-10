"Mañana tenemos que seguir gobernando, y las cosas van a seguir difíciles, así que necesitamos de todos, incluso de la oposición"

Cecilio Salazar, quien se impuso en las elecciones generales de este domingo, encabezó un acto frente al Centro Cosmopolita, sede de la campaña electoral.

En su discurso, realizó un llamado a la oposición: "No son enemigos, son circunstanciales adversarios de esta contienda electoral. Los peronistas nunca nos vamos a ir del poder, la gente nos va a sacar cuando lo decida".

Salazar apuntó a un consenso con las fuerzas de la oposición y se refirió a las características de la campaña: "Mañana tenemos que seguir gobernando y le agradezco a los compañeros y las compañeras que pese a todo salieron a militar, debatir con la gente, discutir y hacerles llegar nuestras propuestas. No quiero dejar de decir que, en lo personal he pasado momentos difíciles. Es una situación muy particular la que me tocó vivir. Pero soy un hombre de la política, de los gremios, vengo del movimiento obrero organizado y sé de que se trata".

El Intendente agregó, en referencia a los próximos días: "Las cosas van a seguir difíciles, así que necesitamos de todos, incluso de la oposición, para trabajar en forma conjunta, quiero convocar a la oposición qeu tendrá una banca en el concejo como corresponde, para que trabajemos en conjunto. Mi familia, mis hijos y el pueblo de San Pedro estarán siempre primero. Quiero agradecerles a todos mis hijos, uno por uno, de todas maneras y más allá de las diferencias que podamos tener".