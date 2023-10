La plaza del barrio Futuro ya lleva el nombre de Nelson Lillo

Con un acto realizado el viernes, poco antes del mediodía, la plaza del barrio Futuro recibió el nombre del Subteniente Nelson Lillo.

El agente de la Policía Local fue asesinado el 25 de enero de 2018 cuando, en cumplimiento del deber, intentó evitar el asalto a un camión repartidor en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cezar.

“Si me voy en servicio para no volver, quiere que sepan que me voy con orgullo peleando contra la realidad que muchos temen y otros ignoran. Para los que me aman el sacrificio resonará por siempre” reza la placa, rememorando un posteo que había realizado Lillo en sus redes sociales pocos días antes de su crimen.

La decisión de imponer su nombre a la plaza surge de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por los concejales Candelaria Cuscuela, Silvina Ibern, Rita Leguizamón y Pablo Vlaeminck.

"Es importante destacar a personas como Nelson Lillo que han dejado su vida en defénsa de los ciudadanos yen el cumplimiento del deber de sus funciones" expresaron los autores, agregando "que en el barrio donde vivía junto a su familia existe una plaza que no fue nombrada".

Roberto Branto Ayala, a quien un jurado popular encontró culpable del homicidio del policía Nelson Lillo, recibió en octubre del año pasado una condena por la que deberá pasar los próximos 48 años en prisión. En la escena del asalto y crimen de Lillo murió ese mismo día Pablo Morel, otro de los asaltantes, tras un cruce de disparos con los efectivos que intervinieron en el hecho.





Fotos Ignacio Sierra - La Radio 92.3