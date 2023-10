Homenaje a Guillermo Farabolini en los 40 años de democracia

El Ateneo Revolución del Parque organizó para el miércoles 1º de Noviembre un homenaje a Guillermo Farabolini, primer Intendente de San Pedro en la recuperación democrática de 1983.

Habrá actividades en el Cementerio Municipal (a las 17 horas) y en la plaza que lleva su nombre frente a la planta ARCOR, ubicada en el acceso a San Pedro por Ruta 191 (a las 19). En ambos casos, habrá descubrimientos de placas y palabras alusivas de dirigentes radicales y vecinos.

"Siempre es muy importante analizar de dónde venimos y reconocer a aquellos que algo hicieron a favor de la comunidad siendo buenos servidores públicos. Para nosotros, Farabolini es una expresiòn de la recuperación de la democracia, con mucha humildad y mucha capacidad" expresó Germán López, quien integró su equipo de gobierrno, en declaraciones a La Radio 92.3.

"Era un estadista en un montón de cosas. Recordamos que por una necesidad médica se veía obligado a caminar y siempre alguien lo acompañaba dándole opiniones, ideas y siendo agradecido. Eso no es lo normal y no hay muchos ejemplos de esa naturaleza. También es una figura de referencia para nuestros pibes, para que sepan que no venimos del día anterior, para los aciertos y los errores" agregó el ex Diputado Provincial.

López destacó la relevancia de Farabolini para la ciudad de San Pedro: "Fue un precursor en muchas cosas. Había una empresa que estaba quebrada, Padilla, que estaba derruida, destrozada, llena de palomas y Fara era ingeniero químico de Arcor en Arroyito, de mucha confianza de los Pagani y les pintó un proyecto con la empresa en San Pedro y con la geografía del desvío del ferrocarril al puerto para trasladar las mercaderías de Arcor y empresas asociadas y de ahí la compra de esos terrenos. Y cuando estuvo en la función, abrió el juego para que participe la juventud. Fue precursor de la creación de los centros de salud, de las cooperativas de autoconstrucción de viviendas, de la pavimentación del puerto, del Paseo Público dejando postas para que otros las siguieran. Esas cosas para nosotros tienen un valor de deuda para los tiempos que vivimos y el valor de hacerlo en una democracia recién recuperada, con más de 50 comisiones de fomento, con elección de directivos para la cooperativa eléctrica".