Cambio en la lista del Frente de Izquierda: Florencia Galán candidata a Intendenta

El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad confirmó un cambio en su lista oficializada ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Amadeo Grioni, quien encabezó la lista que fue ganadora en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, no será el candidato a Intendente. En su lugar quedó Florencia Galán, quien encabezaba en las PASO la nómina de postulantes al Concejo Deliberante.

Desde el FIT-U intentaron resolver la situación que ya se había planteado en Agosto con la candidatura de Grioni, quien incluso no figuraba en los padrones y no pudo votar en San Pedro. Al no lograrlo, las dos alternativas eran bajar la lista o cambiar a quien encabezaba la lista.

La lista de concejales está integrada por Martín Zenoni, Mercedes Cáceres, Federico Marrocco, Alicia Domínguez, Ricardo Coria, Celeste Cáseres, Raúl González, Yanina Groso y Leonardo Nieto. La única integrante de la lista de Consejeros Escolares es Eugenia Arboníes.