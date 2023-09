Paro en Ashira ante anuncios de suspensiones: cuánto cobra la empresa, cuál es la deuda y la situación de los trabajadores

Trabajadores de la empresa de higiene urbana Ashira llevan adelante una medida de fuerza, luego de que la firma presentara un preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo anunciando posibles suspensiones rotativas desde el 15 de septiembre.

El anuncio implicaría, además, una restricción de los servicios en algunos sectores.

Por tal motivo, esta mañana podían verse bolsas con basura en distintas calles de la ciudad, luego de que no se realizaran los dos últimos recorridos.

El Secretario de Economía y Hacienda, Alfredo Carrasco, confirmó que, al momento de asumir en sus funciones, se encontró con una deuda del año 2022 (durante la gestión del anterior titular del área) de 50 millones de pesos. "A partir de ahí nos fuimos poniendo al día en la cadena de pagos de 2023. Hubo recomposiciones, y el monto mensual se fue de 29 a 42 millones" indicó a "Equipo de Radio" (La Radio 92.3).

El funcionario planteó que "el Municipio municipio no escapa a la administración de una crisis también y la recaudación por tasas ha bajado considerablemente, y nuestro presupuesto hay que hacerlo más eficiente que nunca, porque cuando lo confeccionaron el año pasado tomaron en cuenta una suba del 70% y se va licuando con la inflación".

Carrasco dijo estar sorprendido por la presentación de la empresa, con la que venían manteniendo diálogos constantes: "El responsable local, Jorge Hepp, viene siempre y vamos sacando pagos. Me extrañó esto porque estuvimos charlando la semana pasada y el viernes hicimos un depósito de 18 millones y ayer otro de 6 millones más. No sé cuál es el número fijo de masa salarial que tiene, pero la idea es no dejar sin liquidez a la empresa para que pueda pagar los sueldos. A su vez estamos en contacto con el Gobernador para una ayuda extraordinaria".

Además, indicó que revisarán el monto reclamado: "Ellos cuando hablan de 200 millones están tomando hasta septiembre inclusive. De lo que se charla acá es de mayo, junio, julio y agosto, que es lo que vamos a estar pagando ahora. Estamos charlando con el Director de Presupuesto de la provincia y sé que Cecilio lo está haciendo con el Gobernador. Al mismo tiempo, con la delegada del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo, hablamos para que podamos saber la realidad de la empresa y cuánto les falta, además de lo que ya les pagamos, para poder cumplir con la masa salarial de este mes".

El servicio de higiene urbana debería solventarse por la tasa de seguridad de higiene, aunque la recaudación es siempe insuficiente: "La tasa ya es deficitaria, cubre alrededor del 30 o 35% y la recaudación cayó en los últimos tiempos".

Por su parte, la delegada del Ministerio de Trabajo remarcó que hubo dos situaciones en simultáneo: "Hubo una presentación de la empresa, planteando una suspensión del 50% del personal en la primera etapa y otro 50 en la segunda. Pero al mismo tiempo, un planteo del gremio indicando que no se han abonado los haberes devengados de agosto, y solamente se pagó el 50%. Esto no se condice con lo que plantea la empresa y estamos trabajando en reunir la documentación para convocar a una audiencia de conciliación".