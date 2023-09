Empieza una nueva edición de la mayor fiesta del country

Comienza hoy la 18a edición del San Pedro Country Music Festival, el mayor evento del género en Sudamérica.

Con entrada libre y gratuita, el festival se realizará en el Paseo Público Municipal hasta el próximo domingo.

En la primera jornada, las actividades sobre el escenario natural se iniciarán a las 13 horas. Entre otros, actuarán los locales King Bee, el uruguayo Alex Viera, el estadounidense Glen Taylor, los chilenos Fran Jacket y Los de Río Seco y los canaiendes Petunia and te Vipers.

El tramo final incluirá a referentes del festival como Maverick, Naty Bravo, Fer Couto y Far West.

Esta es la grilla completa:

🔈 Viernes 22 - 13hs: Rockabilly Trío - Leyendas - Old Richard - Mariano Villano - Clan Farsante - No Way - King Bee - Alex Viera & Glenn Taylor (Uruguay - USA) - Rebeca Caldera - Frank Jacket y Los de Rio Seco (Chile) - Johnny & June (Tributo a Cash) - La Taba Country (Mendoza) - Lajtavary Family Band - Estación 39 - San Folk -Petunia and the Vipers (Canadá) - The Hillbilly's Band (Bariloche) - The Reason - Maverick Country Band (Ushuaia) - Naty Bravo - Fer Couto's Wandering Souls - Far West.