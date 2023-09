El Municipio pide mejoras en el funcionamiento de la nueva terminal

El Intendente Cecilio Salazar confirmó, en declaraciones a "Equipo de Radio" que el lunes mantendrá una reunión con los empresarios responsables de la nueva terminal de ómnibus, ubicada en Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre.

"Hay detalles que no me gustaron, de funcionamiento. A la noche está cerrado, los colectivos llegan igual pero la terminal no puede cerrar a la medianoche, tiene que seguir abierta" expresó el mandatario.

Además, recordó que "en su momento hicimos algunas concesiones para no pagar el derecho de construcción porque estamos muy interesados en que ese lugar funcione correctamente, así que esperamos que la respuesta sea acorde".