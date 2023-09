Country Music Festival: segunda jornada con presencia internacional y clásicos

Tras una primera jornada que reunió a una multitud en el Paseo Público Municipal, el San Pedro Country Music Festival programó una grilla con una fuerte presencia internacional para este sábado.

Sobre el escenario, estarán Renegades Country Band (Chile), Tanna Ramponi ft. Annie Jane Merkley (USA), Blanca Hiriart (Chile) y Mack Stevens & All Star Rockabilly (USA).

Fotos Claudio Camacho para Country2.com









En este segundo día, el tramo final de la grilla estará a cargo de números de gran convocatoria. Sobre el final de la tarde se presentará The Rey Band y sus clásicos de los '70, '80 y '90. Luego será el turno de Billy La Rocka y su show de rock and roll y rockabilly. El cierre será para Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur. El set de la banda del ex integrante de Pappo's Blues, incluso, podría entregar alguna sorpresa.