Con récord de participantes, se realizó el "All Togheter 3"

Repitiendo la original costumbre de los últimos años, la última jornada de la 18a edición del San Pedro Country Music Festival se inició con la reunión de los grupos de line dance de toda la Argentina.

En la avenida costanera, frente al Paseo Público Municipal, los cuerpos de baile que durante todo el año fomentan la actividad protagonizaron una coreografía conjunta.

Cientos de bailarines disfrutaron e hicieron disfrutar a otras miles de asistentes, como disparador de una extensa grilla artística prevista para este domingo.

Estuvieron presentes Aconcagua country line dance (Mendoza), Alabama line dance Argentina, Amigos del Country Line Dance Rosario, Country Club Line Dance, Cowboys Country Show, Honky Tonk Stomp Line Dance Argentina, Line Dance Club Argentina, Mys Argentina Country Dance, Old Boots Line Dance (Córdoba), Rosario Country Rebels (Santa Fé), The Cowboys Stomp (San Pedro), Wild Country Argentina, 01 By Reef y 221 Country La Plata.









Grilla de cierre

A lo largo de la tarde se presentarán, entre otros, Los Búfalos Sedientos (Córdoba), Pelvis, Fernando Goin, Johnny Tedesco, Max & Line Dance Show y los brasileños Countruck, antes de un final conjunto entre gran parte de los artistas.

Imágenes redes sociales de Country2.com y San Pedro Country Music Festival