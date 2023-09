ANSES amplía horarios y días de atención por créditos a trabajadores y jubilados

La Unidad Descentralizada de Atención Integral de ANSES en San Pedro abrirá sus puertas los sábados y se trasladará a las localidades, para canalizar la atención de consultas y trámites vinculados con programas y financiamientos lanzados.

El sábado, las oficinas de 25 de Mayo y Balcarce abrirán para atender a jubilados (100 turnos por semana) y a los trabajadores interesados en acceder a esos beneficios.

En particular, ayer se conocieron detalles de la instrumentación del nuevo crédito para trabajadores en relación de dependencia. La nueva línea, anunciada en su momento por el Ministro Sergio Massa, está destinada a trabajadores no alcanzados por el impuesto a las ganancias. Podrán obtener créditos de hasta 400 mil pesos con tasa subsidiada del 50% anual y hasta en 48 cuotas.

Tamara Vlaeminck, titular de la UDAI San Pedro, informó en La Radio 92.3 que unos 4.200 sampedrinos estarían en condiciones de iniciar el trámite.

"El trámite va a ser sencillo. Tienen que descargarse la aplicación de ANSES. Si no tienen clave de seguridad social tienen que generarla hasta nivel 3, o dirigirse a la UDAI. Es un crédito que va a acreditar en la tarjeta de crédito. Si no tiene, debe acercarse al banco y solicitarla" explicó la funcionaria. "Ingresan a la página y cargan los datos: mail y número de teléfono. Cuando corroboran, van a créditos para trabajadores, y van a aparecer las tarjetas de crédito que tengan adherida para que se le deposite. Después sale el simulador para ver hasta cuánto pueden solicitar, porque no se puede descontar más del 20% del sueldo bruto" agregó Vlaeminck.

"Una vez que elige el crédito, se va a mandar el trámite al banco que determinará la viabilidad, con excepciones a quienes estén el registro nacional de deudores, niveles 3 o 4. Cuando tenga el apto se genera un código, se acerca a la oficina de ANSES y nosotros habilitamos al banco que dentro de los cinco días hábiles habilita el crédito en la tarjeta" precisó.





Localidades

ANSES retomará, además, los operativos en las localidades del partido de San Pedro. El miércoles 13 se recibirán consultas y se iniciarán trámites en el Centro de Jubilados de Gobernador Castro, el 20 será el turno de la delegación municipal de Santa Lucía (de 9 a 11.30) y Pueblo Doyle (desde el mediodía) y el 27 en el Centro de Jubilados de Río Tala.