Un aprehendido por incitación a los saqueos en redes sociales

Un hombre que realizó publicaciones en las redes sociales incitando a cometer saqueos a comercios de la ciudad fue aprehendido por la policía en la mañana del viernes.

El operativo tuvo lugar en Cruz Roja al 1700, hasta donde el personal llegó luego de una tarea de investigación efectuada en las horas previas.

La clave fue un posteo en el que plantea: "Escuchá. Si nos organizamos saqueamos todo Jajaa, cuántos poli hay 100 no ponele, bueno después somos 70 mil ciudadanos acá en sp, no? Vallan (sic) corrigiendo jajaja qué nos reunamos 5 mil o 7 mil persona por lugar a saquear chau asemos (sic) desastre jajaja yo voy a (un comercio de electrodomésticos) eso si no rompan muchos jajaja es hora que nos devuelvan algo estos politico chorros jajj".

En su perfil en Facebook, el aprehendido realizó varias publicaciones ligadas a un mismo espacio político, aunque no hay constancia de que tenga militancia activa en ese sector.

Desde la Secretaría de Seguridad confirmaron que la investigación avanza sobre los IP de otros usuarios que también realizaron posteos similares en redes y en grupos de WhatsApp, por lo que podría haber nuevas detenciones en breve.

La imputación es "Incitación a cometer delitos" y eventualmente "Robo en poblado y en banda". En el primero de los casos, el artículo 209 del Código Penal sostiene que "el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito".

En cuanto al saqueo, se trata de un "Robo en poblado y en banda", según el artículo 167 del CP. La pena es de 3 a 10 años de prisión (de cumplimiento efectivo). Además, si el detenido en plena comisión del delito tiene una piedra, o un palo, se puede agravar la sanción por el uso de armas, pasando a una pena de 5 a 15 años.