Sosa: “Vamos a estar en nuestro búnker y vamos a festejar”

Rodolfo Alberto Sosa, precandidato a intendente por el partido Principios y Valores, se mostró optimista respecto de los resultados de las elecciones y dijo que no sólo pasarán el piso de las PASO sino que estarán presentes en octubre para gobernar con un peronismo doctrinario.

“Estoy feliz, hay que cumplir con el voto. Es mi tercera experiencia pero nunca tuve cargo político. Siempre participo porque después no participamos y nos quejamos. La gente tiene que elegir y no después renegar”, expresó.

“Nosotros no solo queremos pasar, queremos un nuevo gobierno peronista, doctrinario… una gaseosa no puede valer 800 pesos, no tenemos opción de crecimiento para los jóvenes….”, manifestó

Por último, expresó: “Vamos a estar en nuestro búnker y vamos a festejar”.