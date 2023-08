Familiares y amigos de Naiara Durán concentrarán en plaza Constitución

Una nueva convocatoria fue realizada por familiares y amigos de Naiara Durán, en reclamo de Justicia.

Tamara, la madre de la víctima, aclaró, en declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3) que "la idea no es marchar, sino manifestar".

"Hay muchas cosas que no me cierran. Si bien estoy conforme con la Fiscal Viviani, que ha trabajado sin parar, al principio no se hicieron las cosas bien. La Fiscal se comunica más con mi mamá que conmigo, pero quiero respuestas, no pude leer la autopsia de mi hija, quiero que me expliquen, que aparezcan, que de la cara quien tenga que darla" sostuvo la mujer.

De acuerdo a la visión de la madre, además de las personas detenidas (Francisco Vlaeminck y Daiana Franco como autores materiales y Mario Franco como presunto encubridor del cuerpo) hay más involucrados: "Hay más personas. ¿Qué explicación tienen para dar de que en un tacho de 200 litros con mi hija lo llevaron caminando, o en bicicleta, o en una camioneta, cómo hicieron? ¿tiene una fuerza abismal? Uno de ellos estaba enfermo, además. Hay más gente que participó, que vio, que sabe. Y les estamos dando tiempo para que expliquen porque no me cabe en la cabeza lo que pasó. ¿Cómo me explican que Camila Franco fue detenida porque vivía con ellos y después declara y le dan la libertad?".

Tamara recordó que en la semana previa al asesinato se había producido un altercado entre su hija, Vlaeminck y Franco por una garrafa, que terminó con amenazas armadas de estos últimos.

Además, informó que en los próximos días comenzarán a trabajar en la causa abogados particulares que representarán a la familia.