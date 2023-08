Crimen de Naiara: El abogado de los detenidos dijo que no hay pruebas contundentes y pedirá la excarcelación

El Dr. Adolfo Suárez Erdaire, abogado de los detenidos por el crimen de Naiara Durán, habló por primera vez sobre la causa, en declaraciones al programa "Equipo de Radio", La Radio 92.3.

El estudio nicoleño que dirige asumió la representación legal de Francisco Vlaeminck, Daniela Franco, Mario Franco y Camila Franco. Los dos primeros están imputados de matar a Naiara en su vivienda de calle Primera Junta, mientras que Mario (padre de Daniela) es sospechoso de haber facilitado el ocultamiento del cadáver sacándolo de la casa en un vehículo. En el caso de Camila (hija de Mario y hermana de Daniela) se dispuso este jueves su libertad.

"Todas las situaciones de los detenidos son provisorias. Nosotros respetamos la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Hay pruebas que se publicaron y otras que están por realizarse. Estas calificaciones, al ser provisorias, se pueden dar vuelta si la Fiscalía logra demostrar a futuro una reponsabilidad firme" precisó el letrado. "En el caso de Camila, está en libertad. La Fiscalía llevó adelante una indagatoria 308 a título informativo para aportar datos".

La primera parte de la estrategia de Suárez Erdaire está ligada a lograr la excarcelación de sus defendidos mientras dure el proceso: "Faltan elementos de prueba, nada es definitorio ni contundente. Mario está imputado como colaborador dentro de lo que ha sido esta situación. Nosotros consideramos un montón de cuestiones. Vamos a pedir que mientras se desarrolla la investigación no esté detenido. Está en una situación complicada dentro de la comisaría de San Pedro y tiene la oportunidad, porque tiene más de 70 años, de ser excarcelado".

Acerca de la continuidad de la investigación, agregó: "Entendemos que los elementos de prueba no son contundentes, no son suficientes. Es un tema muy complicado, no hay precisión de la hora ni el día de la muerte. Hay un montón de pruebas que no están sobre la mesa para hablar de responsabilidades definitivas. Corresponde a la Fiscalía seguir investigando y a nosotros seguir trabajando".





Pedido de excarcelación

Suárez Erdaire adelantó que buscará la excarcelación de sus defendidos: "Nuestros clientes no corren riesgo de fugarse, son familias muy conocidas. Todos trabajan, tienen raigambre dentro de San Pedro y no tienen antecedentes penales. Nuestra idea es que se siga la investigación y estén a disposición de la Justicia pero no detenidos en distintas dependencias".

Consultado sobre el relato brindado por los imputados acerca de los hechos ocurridos el domingo del crimen, el abogado detalló: "Ellos mantienen su inocencia tanto en el caso de Francisco como de Daiana, como de Mario, que está aturdido con todo esto".

En tal sentido, puntualizó que las pruebas "son pobres": "La sangre no tiene un ADN definido, no son manchas en cantidad que permitan definir un crimen. Con relación al tema de las cámaras (que muestran el ingreso de Naiara a la casa), es discutible, porque faltan horas y horas de imágenes que faltan aportar como pruebas. De tal forma, queremos ver si hay posibilidad material de que la persona haya salido y no lo hayan tomado las cámaras. Nada es infalible".

El letrado también se refirió al vínculo entre las partes: "Había en el medio discusiones y perimetrales que se dieron en la semana previa. Hay una cuestión de fondo por la que Francisco estaba peleando para ver a su hijo. Había una persona que se apersonaba permanentemente haciendo presión sobre ellos, y a raíz de esa situación, incluso Camila decide mudarse de la casa definitivamente. En el medio hay cuestiones familiares".