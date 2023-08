Cecilio Salazar: "Tenemos claras posibilidades de ganar en octubre"

El Intendente Cecilio Salazar realizó esta mañana, en el programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3), una evaluación sobre el resultado de las PASO de este domingo.

"Lo de Milei fue una sorpresa, pero mucha gente definió a último momento. La elección nacional para nada está perdida y nuestro binomio tiene posibilidades ciertas de ganar. La elección de Kicillof fue muy buena y va a seguir siendo Gobernador" expresó, en relación a lo ocurrido en el país y la provincia de Buenos Aires.

"En el orden local lo primero que se me ocurre es agradecer a la militancia. Fue muy importante lo que hizo nuestra gente. Todos los sectores involucrados en este trabajo y el resultado fue este triunfo. Creemos que tenemos claramente la posibilidad de ganar. Hemos salidos primero y el segundo a seis o siete puntos de nosotros" planteó sobre la elección local.

Salazar recordó que hace dos años su fuerza política perdió las PASO por 16 puntos y logró remontar en las generales, y que ahora la diferencia fue de 8 %.

Consultado sobre el impacto de La Libertad Avanza en estos comicios, remarcó: "Milei llevó a sus candidatos para arriba en toda la Provincia. Acá en San Pedro hubo un corte importante. Su candidato estuvo seis o siete puntos abajo. Yo no hablo contra el candidato, pero con otro candidato que se identificara con Milei, no se lo que pasaba en San Pedro. Mucha gente cortó boleta, son alrededor de tres mil votos menos de su candidato a lo que sacó Milei. Los arrastres a veces favorecen claramente pero en este caso en San Pedro no fue así".

Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que el candidato libertario sea Presidente: "Anoche lo escuchaba a Milei y la verdad que ratificó muchas de las cosas que viene diciendo que va a hacer. La gente está muy desencantada del gobierno de Macri y está enojada con nuestro gobierno, claramente es así. La gente no analiza si hubo pandemia, sequía o guerra. El momento económico es muy complejo y los casos de inseguridad hicieron que la oposición atacara duramente al oficialismo y el oficialismo a la oposición, y se olvidaron de Milei. Hay gente que está enojada con nosotros y con Macri, y lo votaron a Milei. Pero lo que dice es que va a privatizar la educación y el que quiera estudiar que pague, que el que quiera tener salud que pague, y que va a dolarizar y cerrar el Banco Central".