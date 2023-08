Cecilio Salazar: “Es una elección rara, con la incógnita de saber qué pasa más allá de las encuestas”

El actual intendente y candidato por Unión por la Patria, Cecilio Salazar, votó en la Escuela Socorro y manifestó su tranquilidad en este día eleccionario.

“A veces la gente piensa que yo me pongo nervioso y no me pongo nervioso nunca. Vivo la jornada con tranquilidad, veo que la gente está acercándose, hay autoridades de mesa en todas las escuelas más allá de algunas demoras. Se está viviendo una jornada en la que creo que el porcentaje de gente que va a votar va a ser importante”, señaló.

“Tenemos 40 años de democracia y la gente tiene que votar. Yo sé que a veces la gente está enojada (…) pero la gente tiene que ser artífice de su propio destino”, agregó.

En relación a esas PASO, planteó: “Es una elección rara, con la incógnita de saber qué pasa más allá de las encuestas… creo que la gente está enojada con todo, con lo que pasó antes, lo que pasa ahora, pero hay que pensar en el futuro de los hijos. Yo trabajo con mucho esfuerzo porque mi cuidad sea la más hermosa de la provincia de Buenos Aires”.

Además, pidió que la ciudadanía se acerque a sufragar y aclaró: “Yo no tomo nunca esto como una cuestión de vida o muerte, lo bueno es que la gente esté contenta, se exprese, cumpla con su voto. La gente es la que decide… yo les deseo éxito a todos mis circunstanciales rivales electorales”.

Respecto a sus cávalas, repasó: “Como siempre yo tengo una cávala, voy a buscar siempre a un amigo, hará 20 años, y sabe que después de las 8 lo voy a buscar. Nunca hablamos en la previa, pero sabe. Él me espera en la puerta, lo voy a buscar, lo llevo a votar a la escuela 13”. Luego de emitir su voto, pasará parte de la tarde en su casa “para que baje la adrenalina” y más tarde se acercará al local partidario para esperar los resultados. “Claramente va a ser una jornada larga, hay que prepararse para tener paciencia”, consideró.