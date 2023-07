Reclamo por las aulas comprometidas para la Secundaria 11, ante la posible llegada de módulos - containers

A través de un comunicado difundido por redes sociales y cadenas de WhatsApp, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 11 "Eduardo Depietri" volvió a reclamar por la construcción de las aulas prometidas, y a rechazar la posibilidad de que se instalen containers.

"En 2010 se presentó la proyección de crecimiento y se pidieron tres aulas y dependencias. En 2015 se aprobaron dos aulas y en 2016 se construyó un aula y dependencia" expresaron.

"Fuimos prioridad en la Unidad Educativa de Gestión Distrital, pero no... ya no ... o si... pero no... no?... No..." agregan, antes de señalar que "para el ciclo lectivo 2024 va a llegar un módulo/container".

Posteriormente, plantean: "La Secundaria 11 resiste la mala prensa y hace... Y sigue haciendo, proyectando... Pero cuando después de 13 años de luchas seguimos mendigando espacios de calidad para nuestros pibes nos duele el alma ... Porque es cuando entendemos que la educación y los jóvenes no son prioridad para ningún gobierno (sin distinción de partidos/alianzas)".

Finalmente, reclamaron que "se complete la obra de la Secundaria N° 11 Eduardo Depietri solicitada en 2010 y que hoy es urgente, porque importante fue siempre, aunque los que deciden no lo entiendan".