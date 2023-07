Presentaron la lista de Unión por la Patria: Salazar pidió que la militancia salga a la calle

El Intendente Cecilio Salazar encabezó el acto de presentación de la lista de Unión por la Patria en San Pedro, en el Centro Cosmopolita, ubicado en Miguel Porta y Ayacucho.

La lista de oradores incluyó a Silvina García, primera candidata en la nómina de consejeros escolares, y los tres primeros integrantes de la lista de consejales: Alfredo Carrasco, Mónica Otero y Cristian Leguizamón. También hizo uso de la palabra la Diputada Natalia Sánchez Jáuregui.

Salazar definió algunos lineamientos de la campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Oblitatorias, dirigiéndose a la militancia y a la masa de votantes, pero también refiriéndose a los adversarios políticos: "Mienten, agreden, no les vamos a contestar, pero vamos a poner en relevancia lo que hizo nuestro gobierno en el orden nacional, provincial y nacional. Las PASO son muy importantes, más que importantes, y la militancia va a cumplir un rol fundamental. Tenemos que estar movilizados y que no nos sorprenda nada".

Luego de considerar que la lista que lo acompaña es la mejor que se presenta en las elecciones, y en donde están representados "todos los sectores del peronismo", aunque invitó a quienes no están para que se sumen: "Esperamos con los brazos abiertos a los compañeros y compañeras peronistas que hoy no están. Algunos están enojados con nosotros. Esa gente que no fue a votar hace dos años se quedó en la casa, enojada, porque quizás no se dio lo que esperaban de nosotros. Pero hay que ir a hablar con los compañeros y las compañeras y convencerlos de que vayan a votar porque si no lo hacen, le están haciendo el juego a la derecha".