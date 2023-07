Barrio Depietri: Reunión clave esta semana que se levante la cautelar y los adjudicatarios accedan a las viviendas

El Dr. Daniel Spirópulos, mediador en el conflicto entre la empresa ARCOR y la Municipalidad de San Pedro con relación a los terrenos en donde se construye el Barrio Depietri, confirmó, en declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3) que se produjo un acercamiento definitivo, que permitiría resolver la situación de los adjudicatarios.

"Se encuentra en una instancia definitoria porque ARCOR levantaría la cautelar" explicó Spirópulos, quien confirmó que el miércoles se desarrollará una reunión en la que estarán presentes el Intendente Cecilio Salazar y autoridades de la empresa.

El abogado sostuvo que el tema "ha tenido una repercusión pública y en los beneficiarios de las viviendas adjudicadas, que ha generado inquietud y una incertidumbre de lo que sucederá con la entrega". Sin embargo, puso en claro "que no se han agotado de ninguna forma las instancias conciliatorias entre ARCOR y la Municipalidad y por el contrario, a mi criterio, van a tener una solución satisfactoria en breve".

Consultado sobre el alcance de la solución, explicó: "Significa que el objetivo es levantar la medida cautelar con la conformidad de ARCOR para que la gente pueda acceder a las viviendas y de esa forma resolver de manera inmediata uno de los problemas urgentes. Si en este caso nos ponemos de acuerdo, no solo vamos a resolver el tema accesorio (la cautelar), sino también el tema de fondo".

Spirópulos, amigo personal de la familia Pagani y también del Intendente Cecilio Salazar, sintetizó el alcance de las conversaciones: "Acá se estaba cuestionando que hubo fallas en la formalidad de la adjudicación de las viviendas. Pero lo más importante es considerar el aspecto sustancial. El sentido común marca que lo más importante es cumplir con los derechos adquiridos que tienen 84 familias.

Ahora la cuestión sustancial es que hay personas que no han sido trasladadas en cumplimiento del cargo (al otorgarse el terreno) a las viviendas nuevas. Entiendo que no existe perjuicio en tal sentido porque se hizo un relevamiento de las personas que tenían ese derecho y no creo que sean más de cinco familias. Y aunque fueran atendidos esos reclamos, serían resueltos por el Municipio".