Paolini: "El área de Tránsito estaba absolutamente desprolija, sucia, y se gastaba plata de más"

El Secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Dante Paolini, se refirió al reclamo de los trabajadores de la Dirección de Tránsito.

Los empleados del área decidieron realizar su trabajo caminando, y no volver a utilizar los móviles del área hasta tanto no estén en condiciones.

Paolini justificó el planteo y atribuyó la situación en que se encuentra el área a malos manejos adminsitrativos previos a la asunción de la nueva Directora: "No estamos hablando de irregularidades, sino que recibimos una planta automotriz que requiere de arreglos. Es correcta la observación de los trabajadores. Ni bien asumió la Directora de Tránsito se hicieron los reclamos pertinentes. En su momento, durante el tiempo que pasó del anterior director hasta la asunción de Cáceres no había sido informado absolutamente de nada. Una vez recibidos los informes surgió este tema".

El funcionario adelantó que iniciaron los trámites para regularizar la situación, "junto con otras cosas que había que hacerse como entrega de caballos que ya eran propiedad del Municipio a otros organismos de tenencia y el dispendio de horas extras". En tal sentido, puntualizó: "Si nos sentamos con una calculadora, había que analizarlo y reducir gastos, poniendo orden".

Específicamente acerca del estado de los móviles, agregó: "No están ni estaban en condiciones. Por qué antes si salían y ahora no, no lo se. El área de tránsito estaba absolutamente desprolija, sucia, y se estaba gastando plata de más. Ahora se puso un poco de orden. Los trabajadores están haciendo un reclamo absolutamente justo".