"Los vehículos de Tránsito no están en condiciones de circular y no tienen la VTV"

Trabajadores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad realizaron este jueves una asamblea de la que participaron representantes de los gremios.

El principal planteo de los empleados estuvo ligado a las condiciones en que se encuentran los móviles del área.

"Los vehículos no están en condiciones de circular por la calle" expresó el sindicalista, que ironizó: "Quiero felicitar a la nueva jefa porque ella fue la que inició el reclamo y le dijo a los compañeros que no salgan a trabajar en los vehículos porque no están en condiciones de circular. Pero al mismo tiempo les dijo que salgan a hacer emergencias, lo que no tiene sentido porque van más rápido".

El sindicalista confirmó la decisión adoptada: "Hasta que no estén en condiciones los vehículos, con VTV y matafuegos, no van a salir. De los 10 vehículos, una sola camioneta está en mínimas condiciones, pero hay que hacerle la VTV y otros arreglos. Incluso tiene una multa porque no estaba en condiciones de circular en la ruta. Los vehículos municipales no están aptos para salir a la calle".

A modo de ejemplo, Benítez planteó: "Un inspector pide pido seguro, carnet y VTV, y el conductor puede decirle: "Mirá cómo está tu vehículo"

Los controles se realizarán, hasta que se solucionen los inconvenientes planteados, caminando: "Van a salir como en la época de Tatalo Aguilera, caminando. Pero si hay un accidente o cortar el tránsito en una escuela, ¿cómo hacemos?"