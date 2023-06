Enzo Gravino y el sector radical "Evolución" se suman a Acuerdo Ciudadano

El dirigente radical Enzo Gravino, principal referente del sector "Evolución", se incorporó a "Acuerdo Ciudadano San Pedro".

El espacio ya estaba integrado en San Pedro por Martín Rivas (Avanza Libertad), Ariel Rey (UCEDE) y Andrés Ferrari (Republicanos Unidos).

En un comunicado de prensa, informaron que, en conjunto, presentaron una nota ante el Concejo Deliberante y el Intendente Cecilio Salazar, solicitando información sobre el uso del Fondo de Obras Públicas afectado a la renovación de la Plaza Constitución.

"Acuerdo Ciudadano", que aún no anunció oficialmente quién será su candidato a Intendente, competirá en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dentro de Juntos por el Cambio. El ex Secretario de Gobierno Juan Almada (representante del radicalismo) y Mauro Rasio, ex presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios y apoyado por gran parte del PRO liderado por Patricia Bulrich, serán los otros precandidatos.