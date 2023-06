El SPCMF y country2.com, únicos representantes de Sudamérica en los 50 años del CMA Fest

La productora responsable del San Pedro Country Music Festival participó este sábado 10 de junio de la celebración organizada por la Country Music Association, por los 50 años del CMA Fest, (ex Fan Fair), uno de los festivales más duraderos e importantes del mundo.

Como viene ocurriendo desde hace varios años, el festival de San Pedro tiene un espacio en este encuentro anual y allí fue presentado por Gustavo Laurino, junto a otros eventos internacionales fuera de Estados Unidos.

Mily Olakian, VP International Relations and Development at Country Music Association (CMA) y Meredith Goucher Senior Manager of International Relations & Development, fueron las encargadas de presentar ante medios especializados, managers y productores de Australia, Canadá, Reino Unido, Sudáfrica, China, Suecia, Francia y Finlandia las últimas novedades sobre las estrategias de marketing y comunicación para continuar organizando espectáculos y acciones de promoción en todo el mundo, incluyendo Sudamérica.

El CMA FEST reúne durante el fin de semana del 8 al 11 de junio a más de 150.000 personas, en los diferentes escenarios de la ciudad de Nashville, con un cierre cada noche en el NISSAN Stadium, que agotó su capacidad de 60.000 personas todas las jornadas.





El San Pedro Country Music Festival está previsto para el fin de semana del 22 al 24 de septiembre, producido por Country2.com, Ultra Comunicación e Independencia con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro. Serán 3 jornadas con más de 60 shows con entrada libre y gratuita.