Basso cuestionó los pagos a Cupitó, los azulejos y la tercerización de obras

La concejala Paola Basso, del bloque Juntos, fundamentó los motivos por los que no aprobaron la rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio 2022 de la Municipalidad de San Pedro.

"Si bien hubo algunos presupuestos que fueron bien ejecutados, tanto los logros como los fracasos definen la actuación que tuviste. Y este año estuvo signnado por la desprolijidad, el gastar lo que sea y como sea sin importar que atravesáramos una crisis" explicó Basso.

A modo de ejemplo, se refirió a los fondos destinados a pagarle a CV Producciones por los eventos realizados en el año 2022. "Gastamos casi 9 millones de pesos en un productor teatral o televisivo, que no sabemos siquiera cuánto se llevó él. Las facturas son globales, no sabemos cuánto cobró Carmen Barbieri, cuánto cobró Polino, o Tauro. Le pagamos por hacer publicidad que no sabemos siquiera si hizo. Los contratos son excesivamente benignos para él. El contrato para que haga de maestro de ceremonias en la Fiesta del Durazno no existe. Está el pago pero no el contrato".

Además, cargó contra los gastos vinculados al área de Cultura: "Me llamó la atención la cantidad de obras de azulejos que hay en la ciudad. No es que no nos guste el trabajo, pero nos llama la atención. Entonces buscamos por proveedor y entre las cosas que encontramos fue el diseño de un lazo recordatorio de la violencia de género, que fue un gasto chiquito, de 30 mil pesos, equivalentes a 60 mil ahora pero que ejemplifica lo que estamos diciendo. No me parece que sea un premio a la creatividad, ni mucho menos. También se pagó por el rediseño del logo de la semana de la juventud 190 mil pesos, que hoy serían el doble, por un logo que toda la vida fue hecho por los jóvenes de Santa Lucía. Hay dibujantes increíbles en Santa Lucía".

En otro orden, la concejala se refirió a la decisión de tercerizar obras que podrían realizarse con personal municipal: "Tuve un intercambio con el Secretario de Planeamiento porque está el proyecto para la reparación de la Plaza Constitución. Nos trajeron un presupuesto de 65 millones de pesos, que después bajaron a 42, sin detalle técnico ni arreglo siquiera de la fuente. Le pregunté si lo iba a hacer por administración con el personal municipal y me miró como si fuera imposible. Ahora nos encontramos, en la rendición de cuentas, con que hay 59 personas que trabajan en mantenimiento urbano y 9 arquitectos. Croe que sobran para poder hacer una obra de esas características, que básicamente es un cambio de veredas".