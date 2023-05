Técnicos del Consejo Escolar evalúan los daños por el incendio en el Industrial

Electricistas y gasistas contratados por el Consejo Escolar realizan una revisión de las condiciones en que se encuentra el edificio de la Escuela de Educación Técnica 1 luego del incendio que afectó el laboratorio eléctrico y de informática este jueves.

El presidente del Consejo, Jorge D'Andrea, precisó: "En este momento está el proveedor para hacer una primera limpieza. El fuego fue en un mueble en particular de acuerdo a lo que nos informaron los peritos de Bomberos. No pudieron establecer la razón pero fue en un mueble en donde había elementos de informática guardados. Lo que más afectó fue el calor y el humo que provocó que tome fuego en los cielorrasos. Parecía mucho más grave de lo que en realidad era. Enviamos al proveedor y a un gasista y después van a ir las arquitectas para evaluar los daños para armar un legajo y arreglar todo".

Las consecuencias del incendio no llegarían a representar un problema estructural grave: "En el techo, salvo una viga de hierro en donde le daba el fuego directo, no se observa nada grave. El resto del edificio no afectó para nada, solo ese sector en donde está cortada la luz. Por ahora no se va a poder estar. En un par de salones hay computadoras, que por suerte el fuego no las tocó".