Rasio confirmó su candidatura y apuesta por una lista unidad en Juntos

Mauro Rasio confirmó que será precandidato a Intendente en representación del espacio que lidera Patricia Bullrich en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de Juntos.

En declaraciones a "Equipo de Radio" explicó: "En principio, este paso al plano político se venía haciendo en su momento pero no creí conveniente el momento porque estaba en Bomberos Voluntarios. A partir de ahí seguimos trabajando y la fecha era cuando estaba terminando mi mandato. Entre la familia, vinculada a Patricia Bullrich y algunos amigos, me pusieron en contacto y por pedido de ella se pactó una reunión, charlamos más de firme y vimos otro panorama y otra posibilidad".

Para el ex presidente de la Asociación de Bomberos, "es el momento adecuado", pero apostó por evitar las internas en Juntos por el Cambio: "Nunca hablamos de internas, una de mis propuestas es trabajar todos juntos. No hay otra forma de un cambio verdadero. El lineamiento que estamos planteando es hacer acuerdos con todas las partes para poder trabajar todos juntos, en lo posible unir, llegar a una lista única. Después tendrá que cerrarlo la mesa directiva del PRO para ver quién se puede acoplar y quién no".

Acerca de los fundamentos de su propuesta, agregó: "Tengo 54 años y desde siempre vengo escuchando las mismas cosas. No hablo puntualmente de una década, sino de muchas".

En un posteo en redes sociales, agregó: "Nací y me crié en San Pedro, en nuestro querido San Pedro. Y desde que tengo uso de razón nunca pude ver crecer progresivamente una empresa, si vi cerrar y fundirse familias pioneras, reinventándose para poder seguir adelante. Veo a nuestros hijos irse del país por falta de oportunidades, a nuestros adultos mayores encerrados tras las rejas por la inseguridad al igual que el resto de la sociedad; levantarse a las 4 de la mañana para poder ir a sacar turnos y no quiero dejar pasar la variedad de empresarios que llegan a San Pedro para poder radicar su emprendimiento y no es posible, no tenemos luz, gas y agua, ese es siempre el relato. Por esto es que asumo el compromiso con responsabilidad y coraje para empezar a ordenar un San Pedro proyectado en etapas para las futuras generaciones".