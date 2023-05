Murió Jorge Rulli: El vínculo con San Pedro del histórico militante de la resistencia peronista y la agroecología

El histórico militante justicialista, ecologista y fundador de la primera Juventud Peronista en la resistencia, Jorge Rulli, murió este sábado a sus 83 años, confirmaron sus familiares.

Rulli comenzó su militancia en 1955 -con apenas 15 años- para luchar por el regreso del expresidente Juan Domingo Perón y fue una figura fundamental en la resistencia durante las décadas de 1950, 1960 y 1970. Pasó 11 años en prisión durante tres períodos distintos de dictadura, fue brutalmente torturado y estuvo varias veces al borde de la muerte.

Dos experiencias lo definen plenamente: las comunidades autogestivas y autónomas que formó en barrios populares en el marco de la lucha por la vuelta de Perón, y la experiencia en el campo que la Facultad de Agronomía tiene en el partido de San Pedro, en la conocida como estancia "Los Patricios".

Ya en el gobierno peronista (1973), desarrolla en ese lugar, ubicado en proximidades del paraje La Bolsa, junto a otro grupo de técnicos y militantes, una economía agroecológica integral en forma de cooperativa. Allí se consolidaron los conceptos de la sustentabilidad que marcarían gran parte de la base practica y teórica con la que fundaría el Grupo de Reflexión Rural, años más tarde. La amenaza y la intervención de la Triple A, y otros factores internos en un contexto de extrema violencia lo obligarían a dejar esa iniciativa.

Su vínculo con San Pedro sería permanente, a través de amigos duraderos que lo recibieron durante décadas, a su regreso del exilio en Suecia en la última dictadura. En nuestra ciudad brindó charlas y talleres para concientizar sobre uno de los temas en los que se especializó: el modelo de agronegocios basado en la exportación de commodities de matriz biotecnológica, como sojas y maíces transgénicos.

Experto en desarrollo sustentable, fue autor de un libro de referencia como “Transgénicos y fracaso del modelo agropecuario” (2003).

La síntesis de su pensamiento sobre el tema está en este párrafo de "El agua ya no penetra”: “La siembra directa fue concebida como una agricultura natural, ecológica, con abundantes rotaciones y con sumo respeto por la vida del suelo. Se implementaba con máquinas simples y livianas. Hasta que el mercado pidió más productividad y una escala mayor: la maquinaria mutó en enormes sembradoras, enormes tractores, enormes mosquitos pulverizadores, cuyas toneladas de peso, dejan necesariamente el terreno compactado. Al no labrar el suelo, el agua de lluvia tiene más dificultades para penetrar. La demanda en aumento de porotos de soja y su precio sostenido durante una década dejó de lado las rotaciones con otros cultivos, que posibilitaban, luego de la cosecha, abandonar sobre los suelos materia orgánica o barbecho para reponerlos. Hay más: se pulveriza glifosato y otros agroquímicos de modo masivo para eliminar malezas perennes y así, año tras año, se fue afectando sensiblemente la microvida del suelo, que facilita la reposición de los nutrientes, así como el laboreo que realizan las lombrices, hoy ya en muchos campos inexistentes. En conclusión, el terreno está desnudo, el agua corre y no penetra en el subsuelo".

En los últimos años se distanció de gran parte del peronismo, fundamentalmente del kirchnerismo. “No reconozco a nadie, hacen un mural con Martín Fierro besándose con (el sargento) Cruz. Y chicas con pañuelo verde y es el peronismo, y yo no tengo más nada que ver con eso”, dijo en 2019 en una entrevista.

En esa misma nota, volvería a hacer referencia a nuestra ciudad: "En el conurbano vivo aterrado, de cómo manejan a la gente. Enfrentamos duramente a los Montoneros por diferencias ideológicas, cuando se convirtieron en una organización político militar, porque empezaron a parasitar las instituciones del peronismo. Ellos desobedecieron a Perón mucho antes de la plaza. Rompimos y armaron una Juventud Peronista paralela. Nos impresionó mucho que a poco andar juntaban más gente que nosotros, ¿cómo podía ser? Tuve esa duda y esa preocupación durante cuarenta años, hasta que fui a dar una conferencia a San Pedro y después a Ramallo. Hablando, el remisero que me llevaba me contó que militaba en La Matanza. ¿Y en qué grupo?, le digo. La JP. Pero ¿vivías ahí? No, nunca salí de San Pedro, me contesta. Entonces, todas las semanas se llenaba un gran ómnibus e iban a La Matanza, por eso eran más”, expresó.