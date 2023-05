Los dos heridos en el asalto a la joyería se recuperan favorablemente (Video)

Silvia y Gabriel Tettamanti, madre e hijo heridos a balazos durante el asalto a la joyería de su familia, poco antes del mediodía, se recuperan favorablemente en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa".

Así lo confirmó Raúl Tettamanti, propietario del comercio, esposo de Silvia y padre de Gabriel, en declaraciones a los medios que cubrían el operativo posterior al violento episodio.

"La familia está bien, Silvia y Gabriel están bien. Están en el hospital haciéndoles estudios y por la tarde serán internados en Sanatorio Coopser" explicó. "Es fracción de segundos, pasa todo tan rápido. Salgo de la trastienda y estaban ahí. Me amenazaban con un arma que fuéramos para adentro. Y debe haber sido mi hijo, no se bien porque pasa todo en una fracción de segundo, que intentó frenarlos. Cuando tocan tu hijo va la mamá y el papá atrás, se arma un forcejeo, un disparo y salieron huyendo. Eran dos, yo vi dos, pero no sabés porque es cuestión de segundos" agregó el conocido joyero.