Juegos Bonaerenses 2023: Sedes y horarios de las disciplinas culturales y deportivas

La Municipalidad de San Pedro informó las sedes y disciplinas culturales y deportivas para clasificar a la instancia regional.

La instancia cultural se disputará los días viernes 2 y sábado 3 de junio, mientras que las actividades deportivas transcurrirán entre el jueves 1 y el viernes 9 de junio.





Actividades Culturales

Viernes 2 de junio:





Modalidad Virtual

Literatura (cuento y poesía)





Centro Cultural Abelardo Castillo

08.00 hs. - Exposición de Plástica (dibujo y pintura)

08.00 hs. – Fotografía





Teatro Siripo

09.00 hs. - Videominuto





Teatro/Café Wojtyla

09.30 hs. - Teatro





Club Central Córdoba - Sede Santa Lucía

15.00 hs. - Cocineros Bonaerenses





Sábado 3 de junio:





Centro Cultural Abelardo Castillo

10.00 hs. - Danza Folclórica

11.30 hs. – Malambo

13.00 hs. - Tango

14.00 hs. - Solista vocal (sub 15 y sub 18)

16.00 hs. - Universitario/Adultos

18.00 hs. - Bandas de Rock





Actividades Deportivas

Jueves 1 de Junio:





Futbol Tenis

09.00 hs. - Estadio Municipal - (masculino y femenino) Sub 15 y Sub 18. -





Bádminton

09.00 hs. – Paraná Futbol Club - (masculino y femenino) Sub 14 Single, Sub 16 Single, Sub 16 Doble.





Viernes 2 de Junio:





Handball

08.00 hs. – Club América - (masculino y femenino)

Masculino categorías Escolar Abierta Sub 14, Sub 16 y Sub 18

Femenino categorías Escolar Abierta Sub 14 y Sub 16





Sábado 3 de junio:





Redes Sociales

Sorteo de los deportes de la próxima semana (Básquet 3 VS 3, Voley, Pelota Paleta, Tenis de mesa y Cestoball).





Lunes 5 de junio:





Básquet 3 vs 3

08.00 hs. – Club Atlético Mitre - (masculino y femenino) Categorías: Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Universitarios.

Libre - Copa Bs. As. Categorías: Sub 14 y Sub 16





Martes 6 de junio:





Voley

08.00 hs. – Club Náutico - (masculino y femenino) Categorías: Escolar Abierta Sub 13, Sub 15 y Sub 18.

Libre - Copa Bs. As. Categorías: Sub 15 y Sub 17





Miércoles 7 de junio:





Natación

09.00 hs. – Club Pescadores - (masculino y femenino) Categoría No Federado: Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Categoría Libre: Universitarios





Tenis de mesa

08.00 hs. – Lugar a definir – (masculino y femenino) Categoría No Federado: Sub 14 y Sub 16. Categoría Libre: Sub 18 y Universitarios.





Pelota Paleta

14.00 hs. - Centro de Comercio - (masculino, femenino y mixto) Categorías: Sub 14 y Sub 16.





Jueves 8 de junio:





Fútbol 11 (Reprogramado del 24 de mayo)

09.00 hs. – Estadio Municipal – (masculino y femenino)

Categorías masculino: Libre, Copa Bs. As. Sub 14, Sub 16 y Sub 18

Categorías femenino: Escolar abierta y libre, Copa Bs. As.





Patín

15.00 hs. – Independencia Fútbol Club – (mixto y femenino) Categorías mixto: Sub 12. Categorías femenino: Sub 13 y Sub 16.





Viernes 9 de junio:





Cestoball

08.00 hs. – Club América – (femenino) Categorías Libre, Copa Bs. As. Sub 14, no federados sub 14, libre Sub 17, libre 3 vs 3, Sub 15, Sub 18 y Universitarios.





Martes 13 de junio:





Atletismo

10.00 hs. – Estadio Municipal – (masculino y femenino) Categorías: Sub 14 y Sub 16.





Miércoles 14 de junio:





Atletismo

10.00 hs. – Estadio Municipal – (masculino y femenino) Categoría Sub 18.