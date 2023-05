Guillermo Moreno: "Cristina antes era peronista y ahora socialdemócrata. Milei está en la edad del pavo" (Video)

El precandidato a Presidente por el partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, encabezó hoy en San Pedro un acto seccional de su espacio, organizado por el referente local Rodolfo Sosa.

Con la participación de dirigentes de San Nicolás, Pergamino y Zárate, entre otros puntos, el encuentro sirvió para reforzar algunos de los conceptos básicos de la propuesta del ex Secretario de Comercio Interior.

En declaraciones a Noticias San Pedro, Moreno reiteró que Argentina tiene "la oportunidad histórica de reindustrializar el país, porque se terminó la globalización, hay una discusión entre los pueblos en derredor de los nacionalismos, y nosotros somos un nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos que construyen puentes entre los pueblos y no muros".

El dirigente reforzó sus críticas a gobierno y oposición, apostando al peronismo: "Lamentablemente las fuerzas dominantes del oficialismo y la oposición son globalizadoras. El mundo permite que se vuelvan a armar los complejos industriales. En Cristina hay una contradicción central: no se puede pensar que China es el futuro y pensar que hay que industrializar el país. En donde llega China se termina la industria local. Esto lo hemos vivido los argentinos, no se qué le pasa a la ex Presidenta. En nuestro gobierno no fuimos pro Chinos, pero cuando vino la socialdemocracia cambiaron la forma de pensar".

Consultado sobre las diferencias entre la Cristina Fernández de Kirchner que encabezó el proceso en el que él fue funcionario y la actual, sintetizó: "Aquella Cristina era peronista, esta parece ser socialdemócrata".

Sorpresivamente, consideró que Milei no es de extrema derecha y resaltó que "movió el árbol político" pero lo definió con dureza: "Cuando habla de economía es un adolescente, está en la edad del pavo y no se le puede dar mucha trascendencia. Cuando elige sus ministros de economía tiene a Roque Fernández y Carlos Rodríguez, ambos hombres del monetarismo en la Argentina, no tiene nada que ver con la escuela austríaca que él dice pregonar. Milei es un adolescente, no se baña, no se corta el pelo, se quiere pelear con todos, y no se sabe bien qué es lo que quiere. Los banqueros le acaban de poner su equipo económico".