"Gaspar sigue muy delicado, pero despierto y con otras expectativas"

Martín Rivas, padre de Gaspar, el joven de 17 años gravemente herido en un incidente en proximidades del club Paraná en la madrugada del domingo, confirmó que tuvo un importante avance en su estado de salud en las últimas horas.

"Dimos un buen paso, el más importante desde la madrugada del domingo. El lunes a lo máximo que podíamos aspirar es a que no haya malas noticias. Los médicos nos dijeron que iban a intentar bajarle la sedación para ver si se podía sacar la respiración asistida. Respondió más rápido de lo que todos esperábamos" indicó, en el programa "Equipo de Radio". "Anoche recibimos un llamado a las 21.30 que nos paró el corazón y era una buena noticia, que Gaspar había respondido muy bien, y que había respondido a la sedación y le sacaran el respirador. Pudimos tener el primer contacto con él, que no habla todavía, tenía la tráquea afectada pero entiende todo lo que pasó" explicó.

"Gaspar sigue delicado, hay que cuidarlo muchísimo por una infección. Está con el cráneo abierto y hubo que reconstruir una de las membranas que recubre el cerebro pero hoy despierto y con otras perspectivas" agregó el padre.

Rivas habló sobre los hechos que sucedieron en la madrugada del domingo: "Me manda un mensaje mi hija y me dice que estaban en la casa de un amigo con Gaspar con la cabeza cosida porque le pegaron un piedrazo. Desde ahí nos vamos a la comisaría, pero no podemos hacer la denuncia porque había un caos, vamos al hostel en donde estaba su madre, y de ahí nos llaman de la Comisaría para hacer la denuncia. Se descompensó y tuvieron que llevarlo en ambulancia. Estaba lúcido, se reía con las enfermeras incluso. No me gustó la situación, empecé a escribir a Buenos Aires para ver por un neurocirujano. Cuando salió de la tomografía estaba todo mal y la Dra. Romina Savoy comenta la gravedad y que era un estado desesperante porque tenía un sangrado interno en la cabeza porque se estaba muriendo".

El padre de la víctima destacó "la gran labor de la Dra. Savoy que empezó a salvarle la vida a Gaspar en el Hospital Ruffa, y nos dijo que se iba en cuatro horas si no se actuaba rápido".