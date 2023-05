Diversas actividades de las Escuelas Deportivas Municipales

Este fin de semana se llevaron a cabo diferentes encuentros deportivos tanto en la Ciudad como en localidades vecinas con participación de chicos y chicas que son parte de las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro, Gobernador Castro, Vuelta de Obligado, Río Tala y Santa Lucía.

En el Club Paraná se llevó a cabo un encuentro de mini básquet en el que participaron alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales de Gobernador Castro, Vuelta de Obligado y Río Tala.

Además, se realizó en la localidad de Arrecifes la tercera edición del torneo de atletismo con participación de 48 atletas pertenecientes a las Escuelas Deportivas Municipales del Estadio Municipal y de Santa Lucía, obteniendo varias medallas.

También se desarrolló en la ciudad de Campana un encuentro regional de softball, en esta oportunidad con la participación de 4 equipos de nuestra ciudad en las categorías Sub 14 y Sub 16 masculino, Sub 18 femenino y categoría mixta.