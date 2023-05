Comienza el juicio por el intento de femicidio de Mónica Garnelo: "Es un día difícil, pero hoy se termina" dijo la víctima

En los Tribunales de San Nicolás, se desarrolla en la mañana de este lunes la primera (y quizás única) audiencia del Juicio Oral y Público contra Juan Carlos "Chalaco" Albacete por el intento de femicidio de su ex pareja, Mónica Garnelo.

El hecho se produjo el 22 de agosto de 2021, luego de varias denuncias y múltiples agresiones en los años precedentes. Albacete irrumpió a la casa poco antes de las 8 de la mañana, acuchillándola seis veces y atacando también a su hija de 16 años.

La Fiscalía ofreció a la Defensa una pena acordada de 14 años de prisión mediante un juicio abreviado, propuesta que fue rechazada, lo que derivó en el proceso oral que hoy se inicia.

En declaraciones a Equipo de Radio minutos antes de la audiencia, la víctima del hecho sostuvo: "Es un día difícil, pero acá estoy. Hoy se termina, no me lo imaginé así. Hace quince días me dijeron que se negó al juicio abreviado y quiso seguir con el oral. La fiscal le ofreció 14 años, él se levantó de la audiencia y se fue. Me entrevisté con la fiscal y me dijo que iba a pedir la pena máxima que sería perpetua".

Mónica también habló sobre las consecuencias físicas y psicológicas de ese ataque: "El brazo izquierdo me quedó mal porque fue el que usé para defenderme. No tengo la misma fuerza, me tocó un tendón en las lastimaduras. Sigo trabajando después que me recuperé, y ahora estoy tranquila porque está detenido desde ese momento. Vivimos solas con mis hijas. Él tenía seis denuncias antes, porque se metía en mi casa, rompía todo. El 4 de agosto de ese año me lastimó, salí corriendo, a él lo detienen adentro de mi casa, se quiso matar pero lo detuvieron. Cuando salió de la internación volvió y me apuñaló a mí y a mi hija de 16 años. Al lado también estaba su propia hija, que ahora tiene 11".