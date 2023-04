Tristeza en el mundo de la cultura por la muerte de Rubén Maseroni

El mundo de la cultura de San Pedro sufrió un nuevo golpe este martes cuando se conoció la muerte del guitarrista y cantante Rubén Maseroni.

"El Flaco" tenía 67 años y había sido intervenido quirúrgicamente el viernes pasado en la ciudad de San Nicolás por una afección cardíaca.

Maseroni deja una impronta de camaradería y bohonomía que fue reconocida por todos aquellos que fueron sus compañeros de ruta. Fuerte impulsor de la música popular argentina, colaboró con numerosos proyectos conjuntos con otros artistas de San Pedro y de todo el país.

Su hijo Nicolás lo recordó en las redes sociales como "un referente del folklore y de la poesía popular" y le pidió que cuide "a todos los que están arriba y date el lujo de codearte con los grandes de la canción nacional".

El joven docente expresó su cariño con estas palabras: "La sangre tira y me quedan muchas de tus cosas, los asados van hacer muy tristes sin tu guitarra y ya no me voy a poder poner ancho cuando diga "que ese que canta es mi papá".

Leandro, otro de sus hijos que siguió el camino de la música, agregó: "Hoy 25 de abril fallecio mi viejo, Ruben Maseroni. Un simple trabajador que dio todo por criarnos de la mejor manera. Tenia una gran voz y un buen gusto para interpretar. Vivi gran parte de mi vida con el, desde chico jugabamos a la pelota a paleta juntos, luego vino la musica y nos siguió uniendo".

El músico tucumano Claudio Sosa, sobrino de Mercedes, publicó a la distancia: "No se podía ir así sin un último abrazo, sin cantarme despacito y sentido ese chamamé canción o una zamba tucumana con esos acordes andariegos. Que Tristeza Flaco Rubén Antonio Maseroni. Te agradezco tanto cariño y respeto, tu amistad. Fuiste uno de los primeros en escucharme de tan chango en mis primeras canciones y brindarme ese puente de encuentros y guitarreadas en San Pedro con tanta gente querida".