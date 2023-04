Se incendió el desobstructor y trabajadores denuncian falta de mantenimiento

El camión desobstructor utilizado por la Dirección de Servicios Sanitarios para la red cloacal sufrió un incendio a fines de la semana pasada que lo dejó inactivo.

Raúl "Chipi" Benítez, trabajador del área, informó a "Equipo de Radio" que "el desobstructor tuvo un desperfecto eléctrico y se terminó prendiendo fuego la parte del tablero". El empleado y delegado gremial precisó que el incidente se registró en el barrio Los Aromos: "Gracias a Dios fue en un barrio y no en la ruta, porque nos matamos nosotros y matábamos a alguien. Estábamos trabajando normalmente y se paró la máquina de atrás. Cuando nos asomamos, una señora nos estaba haciendo señas. Le dije a mi compañero que buscara el matafuegos y no había, así que tuvimos que apagarlo a baldazos de agua".

Benítez remarcó que vienen planteando este tipo de situaciones desde hace años: "Siempre dicen que yo hago política, pero no estoy poniendo palos en la rueda. Estos camiones tienen 12 años en San Pedro, y una sola vez se llevó a hacer el service. Acá se lo estaban haciendo arreglar a un hombre que es albañil, que no es electricista ni nada. Esto se lo dije en su momento al propio Cecilio Salazar. Incluso lo llevé para que lo viera un electricista reconocido y no lo quiso arreglar porque me dijo que era una bomba de tiempo".

El delegado reclamó que se provea al área de los fondos necesarios para su sostenimiento: "Acá al señor Ríos no le están dando la plata suficiente para realizar los arreglos. Se lo dije a Ariel Álvarez, se lo dije a Ramón, que había que llevarlo a un especialista porque nos estamos quedando sin la herramienta para prestar servicios. Hoy teníamos las cloacas al día y supuestamente dijeron que no era necesario llevarlo a ningún lado, que se podía arreglar acá".

El problema no alcanza únicamente al vehículo incendiado: "El otro camión chico que no es desobstructor, se quedó sin embrague y hasta el viernes o sábado lo estábamos andando así nomás e íbamos a romper la caja. Después iban a decir que los trabajadores rompíamos las herramientas".

Finalmente, el trabajador encargado de la limpieza de la red cloacal envió un mensaje a los vecinos: "Le digo al ciudadano de San Pedro que se arme de mucha paciencia porque no sabemos cuándo vamos a poder ir. Las cañerías de cloacas están superpobladas. Si no tenés el camión desobstructor, no podés mantener las cloacas de San Pedro. Hace dos o tres años que lo venimos advirtiendo. ¿Qué pasaba si nos matábamos nosotros o matábamos a alguien?"