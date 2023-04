Paolini aceptó la Secretaría de Seguridad: "Con trabajo podremos mejorar algunas cosas"

El Comisario General (R) Dante Paolini confirmó, tras el acto realizado esta mañana en homenaje a los héroes de Malvinas, que aceptará el ofrecimiento realizado por el Intendente Cecilio Salazar para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad.

En la misma plazoleta Ejército de los Andes mantuvo un diálogo con el Secretario de Economía Alfredo Carrasco, mano derecha del mandatario, con quien terminó de definir los últimos aspectos.

"Tuve una charla con el licenciado Carrasco. No hablé con el Intendente, quería saber cómo me sentía estando de vuelta acá, si respiraba el mismo aire y esas cuestiones que se generan de sentirse de nuevo en su casa o no. La primera aproximación generó ciertas cuestiones que sinceramente me hacen sentir de vuelta en casa. Creo que con trabajo podrán mejorar algunas cosas" explicó Paolini.

El ex Jefe Departamental se refirió al vínculo con su antecesor: "Soy amigo desde hace 40 años del Secretario saliente. Es una gestión cumplida y el comienzo de otra y que Dios me ayude porque trabajo de mi parte no va a faltar. Pero las charlas que hemos tenido son por cuestiones de designación y otros aspectos muy macro. Sobre cuestiones operativas cada Secretario viene con su libro. Trabajamos distinto, vemos las cosas de otra manera y podemos coincidir en mucho pero no hablamos de trabajo. Vamos a tener una reunión previa porque creo que va a quedar en el gabinete, ya que forma parte del staff del Intendente".

Consultado sobre las principales preocupaciones de su gestión, precisó: "No puedo decir al 100% todo lo que pasa, pero al venir tenemos contacto con la gente que vive en una zona u otra. Escuchás lo que dicen en una cena o un café pero el detalle, la macro la tengo, está, así que vamos a estar con las botas de agua puestas. No me gusta la oficina, la detesto, pero voy a tener que estar más tiempo y aprender a delegar, controlar papeles, cuestiones de números que nunca hice, y espero que las empleadas se ocupen. Voy a venir a vivir a San Pedro pero sin mi familia. Voy a tener reuniones individuales y colectivas con todos los jefes policiales en los próximos días".