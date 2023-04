"Mi hijo daba la vida por sus compañeros" (Video)

La madre de Omar Osvaldo Cantero, el policía de 25 años que fue asesinado durante un tiroteo en Zárate, habló anoche con medios nacionales poco después del hecho.

“Él podía haber estudiado otra cosa, pero quería este trabajo. Hablé con la fiscal y le pedí que no me mientan con los datos, porque se decía que ya habían detenidos pero ella me dijo que por el momento no habían atrapado a nadie. Y como todo está bajo secreto de sumario, no me pudo decir más”, dijo entre lágrimas la mujer que pidió que la investigación avance.

“Si le preguntás a cualquiera de sus compañeros, a cualquier persona del pueblo, te van a decir que él era muy bueno”, cerró.

La mujer debió recibir durante las horas siguientes asistencia médica por el impacto provocado por la situación.