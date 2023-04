Mariela López: "Marcela dejó la vara muy alta, pero voy a armar mi equipo con personal idóneo"

La flamante titular del área de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, Mariela López, organizó el acto de homenaje a los héroes de Malvinas realizado en la mañana de este domingo.

En el lugar, se encontró con la saliente Secretaria, Marcela Cuñer, con quien intercambiaron buenos deseos en medio de la transición. Además, brindaron declaraciones para Equipo de Radio y Somos Noticias en referencia a las novedades de la última semana.

Cuñer aclaró que había llegado al lugar como vecina: "Estoy presente como ciudadana, y por eso no estuve en el lugar de los funcionarios, entre hoy y mañana sacaré las cosas de la oficina. Estoy a disposición de San Pedro, porque pienso en función de San Pedro, no de Marcela o Mariela. Me preocupa la continuidad del área, dije que me preocupa la parte técnica, pero estoy a disposición".

Con relación a su participación en el acto, agregó: "Me llamaron los Veteranos ayer para saludarme por lo que hemos trabajado juntos y por eso estoy. Hay mucha gente conocida y no quiero comprometer a nadie. Creo en la continuidad en el trabajo, y creo en que el que se va tiene que dejar todo a disposición del que llega".

Por su parte, López habló sobre su incorporación al área: "Necesitaban que asumiera el cargo, y soy empleada. Hubo dudas, pero estoy hasta que quieran, porque he estado siempre a disposición. Conozco de la parte de eventos, armado, siempre trabajé en la parte de cultura y turismo desde que estoy en la Municipalidad. En su momento Inspección General era encargada del armado y la organización de todo. Me ha tocado estar en el armado de eventos multitudinarios como La Renga y el Mastai. Después, de 0, me tocó armar el Dakar y los organizadores no tenían ni un mapa. Con un helicóptero y un Jeep armamos el trazado con empleados municipales, policías e inspectores. Luego la experiencia total la tuve cuando Protocolo y Ceremonial de Presidencia bajó a dar cursos a San Pedro y quedé sola en esos cursos, con mucho material para seguir adelante a partir de la llegada de la Presidenta a San Pedro y que sirvió para los próximos eventos realizados".

La convocatoria del Intendente la sorprendió, aunque decidió aceptar el cargo: "Cecilio me dijo que me necesitaba y como empleada voy a seguir haciendo lo que hacía, que es trabajar. Marcela dejó la vara muy alta y a San Pedro en un lugar imposible de negar. Por ahora lo que voy a hacer es armar el equipo. Confío en los empleados municipales y en cada lugar hay técnicos y personal idóneo en la materia. Tengo todo el apoyo de Cecilio para salir al ruedo. Creo que va a seguir siendo Secretaría, pero para mí va a ser indiferente. Yo he trabajado en todas las áreas desde Obras Públicas, Viviendas o Salud. Arranqué a ver toda la parte de turismo para estudiar, capacitarme, reunirme con gente que está en el tema, tomar nota de todo y los lineamientos luego los dará el Intendente".