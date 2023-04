Luciano Juhant dejará de ser el delegado de Santa Lucía

La delegación municipal de Santa Lucía tendrá un nuevo titular a partir de la próxima semana.

El Intendente Cecilio Salazar confirmó esta mañana que Luciano Juhant dejará de ser el delegado y que comenzaron los diálogos con quien sería su reemplazante, aunque prefirió no dar el nombre hasta que esté confirmado.

"En la delegación de Santa Lucía decidimos un cambio. Luciano es un trabajador de planta y le daremos otro cargo" expresó Salazar, en declaraciones a Equipo de Radio.

"Por ahí se desgastan un poco, y era necesario un cambio. Él me dijo que estaba teniendo unos inconvenientes y el día de cambio de Secretarios me planteó que no quería seguir. Se reunió con Martín ayer y se definió que siga hasta el viernes y tendremos un reemplazante para la semana que viene" expresó el mandatario.

Salazar confirmó que será el único cambio en las delegaciones: "Castro está funcionando muy bien. Cuando yo volví Angel estaba trabajando en el corralón en caminos rurales, así que lo puse nuevamente en el cargo. En Tala está trabajando Walter Díaz y en Obligado Hugo Borda".