Investigan la muerte del conductor de un automóvil

Un hombre de unos 50 años murió en el interior de un vehículo que manejaba en plena zona céntrica de la ciudad, esta mañana.

El Ford Focus quedó estacionado en calle 25 de Mayo, entre Güemes y Avenida 3 de Febrero, luego de que chocara contra un macetón pocos metros antes.

Imágenes Mariano Hansen para Somos Noticias y La Radio 92.3

El conductor, cuyos datos filiatorios no trascendieron, logró estacionar el auto e incluso intercambiar algunas palabras con gente de la zona. Poco después se constató que no se movía, lo que determinó que los vecinos llamaran a una ambulancia del SAME, uno de cuyos médicos constató la muerte.

La Fiscalía en turno dio instrucciones a la policía de delimitar el lugar para que se inicien pericias judiciales en el marco de una causa caratulada como "Averiguación de causales de muerte".