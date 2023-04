Comerciantes y vecinos convocan a una marcha "para decir Basta"

Un grupo de comerciantes y vecinos de San Pedro convocó a una movilización para el próximo viernes al mediodía. La concentración será a las 13 horas en Mitre y Avenida 3 de Febrero. El lema elegido es "Marchamos para decir Basta".

Juan Gutiérrez, ex presidente del Centro de Comercio y el Foro de Seguridad y uno de los voceros del grupo, explicó las razones que los llevaron a manifestar: "Basta a que los gobernantes que tenemos arriba no trabajen para la comunidad. No podemos seguir teniendo esta inestabilidad del dólar que nos provoca que tengamos que estar cambiando precios todo el tiempo. Los políticos se hechan la culpa unos con otros y si están gobernando pedimos que se ocupen. Estamos cansados de estas cosas".

Gutiérrez también habló sobre la situación en la que se encuentran los comerciantes y emprendedores locales: "Estamos afectados por los proveedores y también porque no dejan entrar insumos y tenemos paradas máquinas, lo que nos afecta en el trabajo cotidiano. Hay un montón de cosas que nos afectan, nos estamos vaciando de las pocas mercaderías que teníamos y no podemos reponer".

Acerca de la movilización del viernes, informó que será "con banderas argentinas y algunos van a llevar cacerolas". Los manifestantes llegarán hasta la Municipalidad de San Pedro, en donde entregarán un petitorio dirigido a las autoridades locales.

"En lo local tenemos un montón de cosas para plantear. Nosotros tenemos el desobtructor roto. Hace una semana que tengo toda la materia fecal en la calle en 25 de Mayo y Güemes y como la máquina está rota no se puede resolver. Hay prioridades para las inversiones, antes de traer al Polaco hay que invertir en cosas que sirvan a la comunidad" .