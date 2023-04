Canotaje en Olavarría: Resultados de los palistas de "El Ribereño"

El Club Atlético Estudiantes de Olavarría organizó la segunda fecha de Maratón del Campeonato FE.BO.CA.K y regatas promocionales, con pruebas de 12 y 16 kilómetros en cadetes, junior, senior y master k1 y k2 masculino y femenino





Los Resultados de Canotaje y Náutica el Ribereño Fueron los Siguientes:

K 1 PRE-INFANTIL: ORTEGA, CIRO Puesto 9º Cant. 16 palistas K 2 INFANTIL: SOTELO, AGUSTIN – MANGINI, IGNASIO Puesto 2º Cant. 20 palistas K 1 MENOR: BASTINO, AGUSTO Puesto 5º Cant. 32 palistas K1 MENOR: MAIDANA, TOMAS Puesto 6º Cant. 32 palistas

K1 MENOR: MARSICO, EMIR Puesto 12º Cant. 32 palistas

K 1 MENOR: RASIO, JEREMIA Puesto 13º Cant. 27 palistas K1 MASTER: “C” IGLESIAS, JOAQUIN Puesto 6º Cant. 15 4,30 MASTER: “B” SOTELO, PABLO 1º Cant. 6 palistas

K1 SENIORS: SANTIAGO VLAEMINIK 10º Cant. 22 palistas

K2 PRE-INFANTIL: VILELA, LUCAS – ORTEGA CIRO 8º Cant. 20 palistas

4,30 INFANTILES: SOTELO, AGUSTIN 7º Cant. 36 palistas 4,30 INFANTILES: MANGINI, IGNASIO 13º Cant. 36 palistas 4,30 INFANTILES: ASTUDILLO, KEVIN 8º Cant. 36 palistas 4,30 INFANTILES: ANGEL, JOAQUIN 22º Cant. 36 palistas K 2 MENORES: RASIO, JEREMIAS – BASTINO AGUSTO 17º Cant. 30 palistas

K2 MENORES: MARSICO, EMIR – MAIDANA, TOMAS 15º Cant. 30 palistas

4,30 PRE- INFANTIL: ORTEGA, CIRO 8º Cant. 27 palistas K 1 INFANTILES: MANGINI, IGNASIO 9º Cant. 27 palistas K 1 INFANTILES: SOTELO, AGUSTIN 24º Cant. 27 palistas K 1 INFANTILES: ASTUDILLO, KEVIN 6º Cant. 27 palistas

K 1 INFANTILES: ANGEL, JOAQUIN 19º Cant 27 palistas 4,30 MENORES: MAIDANA, TOMAS 5º Cant. 27 palistas 4,30 MENORES: MARSICO, MAIDANA 6º Cant. 27 palistas

4,30 MENORES: BASTINO, AGUSTO 7º Cant. 20 palistas 4,30 MENORES: RASIO, JEREMIAS 8º Cant. 20 palistas K 2 SENIORS: VLAEMINICK, SANTIAGO – COPTA JERONIMO 8º Cant. 20 palistas K 2 MASTER “A” D’AGOSTINO, MARTIN - IGLESIAS, JOAQUIN 3º Cant. 12 palistas