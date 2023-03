Salazar desplazó a Marcela Cuñer de Turismo y la reemplazará Mariela López

La licenciada Marcela Cuñer dejará después de ocho años la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, por decisión del Intendente Cecilio Salazar.

La funcionaria saliente se reunió esta mañana con el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar, encargado de comunicarle la determinación.

"Me cuentan que va a estar Mariela López al frente del área, así que voy a estar a disposición de ella, que siempre estuvo muy bien predispuesta" explicó Cuñer en su primera entrevista tras dejar el cargo, en Equipo de Radio.

López es empleada de carrera y se desempeñó en distintas áreas municipales, como la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Salud.

Cuñer dijo estar preocupada por el futuro del área: "Me preocupa el tema de conocimiento de turismo. Hoy tenemos una reunión en Exaltación de la Cruz del Coprotur, en el que yo ejercía la vicepresidencia, y ya avisé que no iba a estar por estos cambios. Teníamos exámenes con los guías de turismo y hay que tomarle examen así que hay que tener el conocimiento técnico, no sé cómo será ahora" expresó.

La especialista dejó en claro que no fue el Intendente quien le comunicó la decisión: "Me lo tuvo que decir mi compañero de gabinete Martín Baraybar así que me ponía empáticamente en lugar de él. No hay razones, entiendo que es una decisión política. Había hablado con Ramón y ya me había anticipado que su padre no me quería en el gabinete, aunque él en mi cara me lo negó. Hacía un año y medio que estábamos con este tema. Es muy difícil trabajar con rumores de este tipo. Me encanta mi trabajo y a veces me excedo en la exigencia y como había tantos rumores le pedí una reunión con Cecilio y él en el Cosmopolita en donde tenía su oficina me dijo, después del Carnaval, que no me iba a sacar. El ingreso de Carrasco influye muchísimo en esta decisión, pero yo me voy con la alegría de saber que dí lo mejor".

Gabriela Bahía, quien seguirá estando a cargo del área de Cultura, pasará a depender de la Secretaría de Desarrollo Humano.